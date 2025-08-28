Polícia recupera objetos furtados em terreno baldio e bar no Jardim Primavera em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 27, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pelo bairro Jardim das Oliveiras, quando, em razão de um furto anteriormente registrado — envolvendo uma bateria automotiva marca Heliar, de 60 Ah, e um martelete amarelo marca INCCO —, deslocou-se até um ponto conhecido pela intensa presença de usuários de entorpecentes, localizado na esquina da Rua Dália com a Rua 1513, em um terreno baldio, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Durante averiguação no local, os policiais localizaram, junto ao muro, um objeto envolto em panos. Tratava-se do martelete da marca INCCO, produto do furto relatado anteriormente.

Na sequência, foram abordados diversos usuários de drogas que se encontravam nas proximidades. Inicialmente, todos negaram qualquer informação sobre a autoria do crime. Contudo, após insistência, um dos abordados pediu sigilo e relatou ter visto um homem moreno, alto e trajando bermuda entregar uma bateria de carro com características semelhantes à furtada em um bar situado na Rua Ermelino Bataglia esquina com a Rua 1510, no mesmo bairro.

Ainda segundo o informante, o suspeito evitou mencionar o fato antes por medo de represálias. Ele acrescentou que o estabelecimento seria administrado por um indivíduo identificado como L., conhecido pelo apelido de “Gordinho”.

Com base nas informações, a guarnição se deslocou até o bar e entrou em contato com L., que se apresentou como responsável. Questionado, o homem demonstrou nervosismo, mas acabou colaborando e confirmou os fatos.

Ele apontou o local onde a bateria estava escondida, afirmando tê-la recebido de um indivíduo que a deixou em depósito para posterior negociação.

Diante da situação, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, onde os objetos recuperados foram apresentados para as devidas providências legais.