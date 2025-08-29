A estreia da equipe feminina sub-18 da Asbavi/SicoobCredisul no Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3, etapa de Manaus, foi marcada por emoção e superação.

No jogo contra a equipe de Roraima, as vilhenenses estavam atrás no placar por dois pontos quando, no último segundo a atleta Amanda brilhou ao converter uma cesta de fora da linha de três pontos – que no basquete 3×3 vale dois – empatando a partida e levando a disputa para a prorrogação.

No tempo extra, o regulamento estabelece que vence a equipe que fizer os primeiros dois pontos. A Asbavi não desperdiçou a oportunidade e garantiu a vitória por 16 a 15, conquistando um importante resultado logo na estreia.

Ainda nesta sexta-feira, 29, a equipe retorna à quadra para enfrentar o CEAV de Manaus. Um novo triunfo assegura o primeiro lugar no grupo e a vaga direta na semifinal da competição.