sábado, 30 de agosto de 2025.

Vilhenenses ficam em 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3 em Manaus

Equipe da Asbavi Sicoob Credisul sub-18 representou Rondônia e conquistou pódio nacional
Fotos e vídeo: Divulgação

A equipe feminina sub-18 da Associação de Basquete de Vilhena (Asbavi Sicoob Credisul) conquistou o 3º lugar na etapa de Manaus do Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3, disputada nesta sexta-feira, 29.

As atletas vilhenenses tiveram grande desempenho ao longo da competição, garantindo vaga na semifinal, onde foram superadas pelo placar de 14 a 9. Apesar da derrota, o time demonstrou qualidade técnica e determinação, alcançando um resultado expressivo diante de adversárias de alto nível nacional.

Com a conquista do terceiro lugar, a Asbavi reforça seu papel de destaque no cenário esportivo de Rondônia, valorizando o basquete feminino e servindo de inspiração para jovens atletas da região.

