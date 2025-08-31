Briga em frente casa de shows termina com apreensão de simulacro de pistola e dois conduzidos à Delegacia em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 31, por volta das 04h, a Polícia Militar foi acionada para intervir em uma confusão generalizada ocorrida em frente uma casa de shows na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha chegou ao local e constatou que havia ocorrido uma briga envolvendo os indivíduos identificados pelas iniciais E.C.P. (26 anos) e G.V.S.F. (25 anos), contra B.N., que conseguiu fugir antes da chegada dos policiais.

Um dos seguranças do estabelecimento informou à PM que o desentendimento começou do lado de fora da casa de shows, sem motivo aparente. Ele relatou ainda que, após a briga, visualizou E. empunhando uma arma de fogo de cor preta e verde, carregando e acionando o ferrolho, em atitude de ameaça.

O segurança disse também que G. não participou da agressão, apenas tentou separar os envolvidos. No entanto, em depoimento à guarnição, G. negou qualquer tentativa de intervir e afirmou apenas que se aproximou por ser amigo de E. querendo entender a situação.

Com apoio de outras guarnições, os militares realizaram a abordagem da dupla. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, na vistoria ao veículo em que estavam, um VW Saveiro vermelho, os policiais localizaram um simulacro de pistola Glock 18 Austria 9×19, com carregador, mas sem munições.

Diante dos fatos, E. e G. foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o simulacro apreendido, para as devidas providências. Ambos apresentavam condições físicas anormais no momento da detenção.

O terceiro envolvido, identificado como B., não foi localizado até o encerramento da ocorrência.