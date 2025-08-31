Foragido condenado por furto é capturado pela Patrulha Reforço no bairro Alvorada em Vilhena

Na noite deste domingo, 30, por volta das 19h15, policiais militares da Patrulha Reforço cumpriram mandado de prisão em desfavor de C.R.R., conhecido no meio policial pelo apelido de “Neguinho”, condenado por crime de furto.

Durante patrulhamento ostensivo preventivo pelo bairro Alvorada, a guarnição localizou o indivíduo na Rua 8003. Após abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse.

Contudo, ao consultar os sistemas de segurança, os militares confirmaram que havia ordem judicial em aberto contra C. Imediatamente, ele foi cientificado de seus direitos constitucionais e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência e realizado o exame de corpo de delito.

De acordo com a PM, a ação transcorreu de maneira ordeira, dentro da legalidade e sem necessidade de uso de força além do indispensável, não sendo registradas intercorrências adicionais.

A prisão de “Neguinho” reforça a atuação da Polícia Militar no combate à criminalidade em Vilhena, especialmente na repressão a foragidos e no cumprimento de mandados judiciais.