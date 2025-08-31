Ladrão invade residência e furta motocicleta durante a madrugada em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 31, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de furto de motocicleta em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a equipe policial entrou em contato com a vítima, identificada como G.I.B.M., de 23 anos, que relatou ter acordado por volta das 3h30 após ouvir um barulho vindo do portão da residência.

Ao verificar, constatou que o portão estava aberto e flagrou um indivíduo empurrando sua motocicleta, Honda/CG 160 Start, placa QTJ9H41, para fora da propriedade.

Segundo G., ele ainda correu atrás do criminoso na tentativa de recuperar o veículo, mas não conseguiu alcançá-lo. A residência possui sistema de monitoramento por câmeras, cujas imagens poderão auxiliar a polícia na identificação e captura do autor.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser fundamentais para localizar o veículo e prender o responsável pelo furto.