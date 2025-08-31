Patrulha Reforço fecha “boca de fumo do Padeiro” e prende suspeito de tráfico em Vilhena

Na noite de sábado, 30, por volta das 22h, a guarnição da Patrulha Reforço da Polícia Militar realizou mais uma importante ação contra o tráfico de drogas em Vilhena.

Durante patrulhamento de rotina pela Rua Samambaia (1512), esquina com a Rua das Magnólias (1701), no bairro Jardim Primavera, os policiais perceberam forte odor característico de crack. O ponto é conhecido da PM como “boca de fumo do Padeiro”, já alvo de ocorrências anteriores e até de disparos de arma de fogo.

Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem e, através da janela da residência, flagrou indivíduos consumindo entorpecentes. No local estava E.G.S., de 40 anos, vulgo Padeiro, já conhecido por passagens anteriores por tráfico e posse irregular.

Durante a busca, os militares encontraram cerca de 20 gramas de crack — quantidade compatível com a comercialização em diversas porções — e 3 gramas de maconha. Também estavam presentes F.A.D., de 48 anos e J.O.R.F., de 46 anos, que afirmaram estar no imóvel apenas para consumir a droga.

No interior da casa, embaixo do colchão de M.V.L.O, de 24 anos, esposa de E., os policiais localizaram R$ 3.116,00 em espécie. Questionada, ela alegou que o valor lhe pertencia, mas não conseguiu justificar a origem, afirmando apenas que havia recebido para guardar.

Todo o material apreendido, bem como os envolvidos e seus aparelhos celulares, foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficaram à disposição da autoridade policial para as medidas cabíveis.

A ação reforça o trabalho ostensivo da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas em Vilhena, retirando de circulação um ponto já conhecido pela prática criminosa e trazendo mais segurança à comunidade.