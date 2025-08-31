PM prende homem em praça com celular suspeito de roubo em Vilhena

Na noite de sábado, 30, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento na Praça do Mensageiro, localizada no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, após receber diversas informações de que o espaço público vinha sendo utilizado para a comercialização e consumo de drogas.

O trabalho de prevenção e repressão ao crime resultou na prisão de um homem em posse de um celular de procedência duvidosa.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante a ação, os policiais da Rádio Patrulha observaram D.L.L.S., em atitude considerada suspeita. Ao notar a aproximação da guarnição, o homem demonstrou nervosismo, evitando contato visual e tentando disfarçar o comportamento. Diante da reação, os militares procederam com a abordagem, seguindo os protocolos de segurança.

Na revista pessoal, foi localizado em suas vestes um aparelho celular da marca Motorola, cor azul. Questionado sobre a origem do telefone, o suspeito não soube apresentar explicações e permaneceu em silêncio, levantando ainda mais suspeitas.

Os policiais ressaltaram que, no dia anterior (29/08), um comércio próximo à praça havia sido alvo de roubo, ocasião em que dois celulares semelhantes ao encontrado foram levados. A coincidência reforçou os indícios de envolvimento do abordado em práticas ilícitas.

Considerando as circunstâncias, o histórico da praça como ponto de tráfico e a suspeita de ligação do aparelho a crimes recentes, D., recebeu voz de prisão. Ele teve seus direitos constitucionais garantidos e foi conduzido à autoridade judiciária para os devidos procedimentos legais.

A Polícia Militar destacou que seguirá reforçando as ações de patrulhamento em espaços públicos da cidade, especialmente em locais conhecidos pela presença de traficantes e usuários de drogas, com o objetivo de garantir maior segurança à população.