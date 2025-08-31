PM prende motorista embriagado dirigindo em alta velocidade e em zigue-zague em Vilhena

Na noite de sábado, 30, a Polícia Militar, através da guarnição da Rádio Patrulha, prendeu em flagrante um motorista por embriaguez ao volante no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, durante patrulhamento tático pela Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, os policiais avistaram um veículo VW Gol, de cor branca e placas de Cuiabá/MT, sendo conduzido em alta velocidade e em zigue-zague, colocando em risco a segurança de quem transitava pelo local.

Com o uso de sinais luminosos e sonoros, os militares ordenaram que o motorista parasse. O condutor, identificado como J.J.L.S., obedeceu à ordem e desembarcou do carro.

No momento da abordagem, os policiais constataram diversos sinais de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados, odor etílico, desorientação e dificuldade para se equilibrar, chegando a se apoiar no veículo para não cair. Questionado, J., confessou ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica.

Submetido ao teste do etilômetro, o motorista apresentou resultado de 0,51 mg/l de álcool por litro de ar expelido, índice que confirma a embriaguez, conforme prevê a legislação de trânsito.

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão ao infrator, que teve seus direitos constitucionais garantidos e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade competente.

O veículo, por impossibilidade de remoção ao pátio da Ciretran, foi entregue a uma pessoa devidamente habilitada indicada pelo próprio condutor. Já os pertences pessoais de J., como celular e documentos, foram repassados ao comissariado de plantão.

Com mais essa ação, a Polícia Militar reforça seu trabalho de fiscalização e combate a crimes de trânsito, garantindo maior segurança à população vilhenense.