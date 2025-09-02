ATFC/TITANIUM mantém liderança no Campeonato Municipal de Futebol 40 anos e se prepara para torneio em Pimenta Bueno

A equipe ATFC/TITANIUM segue como destaque no Campeonato Municipal de Futebol, categoria 40 anos, em Vilhena.

Após conquistar mais uma vitória no início desta semana, o time manteve a liderança da competição, consolidando sua campanha como uma das mais consistentes do torneio.

Com elenco experiente e bem entrosado, o Titanium vem demonstrando regularidade ao longo das rodadas, fator que garante vantagem sobre os adversários diretos na tabela. O bom desempenho reforça a posição do clube como referência no futebol amador da cidade.

Além da disputa local, o Titanium já se prepara para um novo desafio: a participação em um torneio na cidade de Pimenta Bueno, que reunirá equipes tradicionais da região. A expectativa é que o grupo leve a mesma garra e competitividade que vem apresentando no campeonato municipal.

Com resultados expressivos, o Titanium se consolida entre os principais times de Rondônia na categoria 40 anos, acumulando reconhecimento pela organização e pela qualidade técnica de seus atletas.

A trajetória da equipe mostra a força do futebol amador no estado e reforça a importância das competições municipais e regionais como espaços de integração e valorização do esporte.