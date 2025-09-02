Confira próxima rodada da 5ª Copa Society Embratel em Vilhena

A 5ª Copa Society Embratel, em Vilhena, terá mais uma rodada de disputas acirradas a partir desta sexta-feira, 5 de setembro.

A competição, que reúne equipes das categorias Sub-15, Feminino e Livre, vem atraindo grande público ao campo da Embratel e promete emoções dentro e fora das quatro linhas.

Confira os confrontos da rodada:

SEXTA-FEIRA (05/09)

19h15: Corrêa x Bem Amigos

20h15: Atlantic United x Liverpoll

SÁBADO (06/09)

14h30 (Sub-15): Projeto Missões x Aroeirense

15h30 (Sub-15): Asvad x América

16h30 (Feminino): Realeza x Reação

17h30 (Livre): JR FC x Magnum

18h30 (Livre): Real Liberdade x Paysandu “B”/Frutos de Goiás

DOMINGO (07/09)

08h30 (Livre): Racing x AFC Central

09h30 (Livre): JBS x Club Embratel

10h30 (Feminino): Águia Dourada x Tawandê

14h30 (Livre): Paysandu “A”/Frutos de Goiás x Tornado

15h30 (Livre): Largados x E.C Tawandê

A organização destaca que a Copa Society Embratel tem como objetivo incentivar o esporte amador e fortalecer o espírito de integração entre atletas, famílias e comunidade vilhenense.