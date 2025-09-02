Vilhena confirma realização da 20ª Copa AVV de Vôlei com participação de 56 equipes

A Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) prepara a 20ª edição da Copa AVV de Vôlei, que acontece de 20 a 23 de novembro.

Considerada a mais tradicional competição da modalidade em Rondônia, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Vilhena por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes).

Silvan Freitas, um dos fundadores da AVV e atual presidente de honra, destacou a importância da parceria com o poder público.

Neste ano, a competição terá a participação de 56 equipes nas categorias infantil, juvenil e adulta, que retorna à Copa AVV após 10 anos.

A expectativa é receber mais de mil atletas e dezenas de técnicos e dirigentes. Os jogos serão realizados em vários locais, com os ginásios Jorge Teixeira de Oliveira, Geraldão e AVV, entre outros. Equipes dos estados do Acre e Mato Grosso também estão confirmadas.