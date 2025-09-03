Facebook Instagram
quarta-feira, 03 de setembro de 2025.

Cassol confirma participação em programa de rádio para falar sobre “Ficha Limpa” e comentará posicionamento de vilhenense que votou contra projeto

Ex-governador Ivo Cassol e senador Jaime Bagatoli / Foto: Divulgação

O ex-governador e ex-senador de Rondônia, Ivo Cassol, estará em Vilhena, nesta quinta-feira (4), para uma entrevista, ao vivo, na Rádio Planalto.

A participação está marcada para o meio-dia, onde Cassol discutirá as  alterações da Lei “Ficha Limpa”, que o colocam no páreo nas eleições estaduais de outubro de 2026.

A Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de pessoas com condenação em segunda instância, é um tema de destaque na política.

Durante a entrevista, Ivo Cassol deverá abordar sua posição sobre o projeto de lei aprovado pelo Senado Federal.

Ele também deverá falar sobre o posicionamento do senador Jaime Bagattoli quanto ao tema, posto que o vilhenense votou contra o projeto.

