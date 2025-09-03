Cassol confirma participação em programa de rádio para falar sobre “Ficha Limpa” e comentará posicionamento de vilhenense que votou contra projeto

O ex-governador e ex-senador de Rondônia, Ivo Cassol, estará em Vilhena, nesta quinta-feira (4), para uma entrevista, ao vivo, na Rádio Planalto.
A participação está marcada para o meio-dia, onde Cassol discutirá as alterações da Lei “Ficha Limpa”, que o colocam no páreo nas eleições estaduais de outubro de 2026.
A Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de pessoas com condenação em segunda instância, é um tema de destaque na política.
Durante a entrevista, Ivo Cassol deverá abordar sua posição sobre o projeto de lei aprovado pelo Senado Federal.
Ele também deverá falar sobre o posicionamento do senador Jaime Bagattoli quanto ao tema, posto que o vilhenense votou contra o projeto.