Coronel Chrisóstomo participa de vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro após 1º dia de julgamento no STF

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) participou, na noite desta terça-feira, 2, de uma vigília em frente ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar.

O ato ocorreu após o primeiro dia de julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e outros sete réus.

Chrisóstomo foi um dos primeiros parlamentares a chegar ao local e se unir aos apoiadores, que iniciaram o movimento por volta das 20h. Durante a vigília, houve corrente de oração pela vida e pela justiça de Jair Bolsonaro.

Além de Chrisóstomo, participaram da mobilização os deputados Zé Trovão (PL-SC), Gustavo Gayer (PL-GO), André Fernandes (PL-CE) e Gilvan da Federal (PL-SC), que se somaram aos manifestantes em solidariedade ao ex-presidente.

As sessões no STF começaram na segunda-feira (1º/9). Na abertura, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, apresentou o relatório da ação penal. Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, fez a sustentação da acusação e pediu a condenação dos réus acusados de compor o chamado “núcleo crucial” da suposta trama golpista que teria como objetivo anular as eleições de 2022.