Cristiane Lopes anuncia R$ 3 milhões e torres de telefonia em Nova Mamoré

A deputada federal Cristiane Lopes (União Progressista) participou da 7ª edição da tradicional Festa do Leite, realizada na Linha 20, distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré. O evento reuniu centenas de produtores rurais, famílias e autoridades, consolidando-se como uma das maiores celebrações da produção leiteira de Rondônia.

O grande destaque deste ano foi a produção de um queijo de 555 quilos, o maior já fabricado na história da festa, que simboliza a força e a tradição da agropecuária local.

“É uma alegria enorme estar mais uma vez na Festa do Leite, celebrando a dedicação e o trabalho de cada produtor rural desta região. Eventos como este mostram a força da nossa agricultura familiar e a importância da produção leiteira para Nova Mamoré e para Rondônia.”

Investimentos nas associações rurais

Durante sua fala, Cristiane Lopes reforçou seu compromisso com o setor produtivo e anunciou recursos destinados a fortalecer três associações da região. A Asprop (Associação dos Produtores Rurais de Palmeiras) será contemplada com um caminhão basculante no valor de R$ 600 mil.

Já a ASPRNM (Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Nova Mamoré) e a ASPRUJ (Associação dos Produtores Rurais de Jacynópolis) receberão investimentos, que incluem trator, pulverizador, grade de 16 discos, ensiladeira, plantadeira de 16 linhas e outros implementos, garantindo mais estrutura para a produção leiteira e para a agricultura familiar.

Novos investimentos em conectividade

Na ocasião, a deputada também anunciou a implantação de uma torre de telefonia móvel no distrito de Nova Dimensão, fruto de uma emenda superior a R$ 700 mil. Além disso, informou que já solicitou ao Ministério das Comunicações a antecipação da instalação da torre no distrito de Jacynópolis, ampliando o acesso à comunicação para os moradores da região.

Com esses anúncios, Cristiane Lopes destacou que os investimentos para Nova Mamoré já ultrapassam a marca de R$3 milhões, contemplando diferentes setores estratégicos para o desenvolvimento local.

“Parabenizo toda a comunidade da Linha 20, as associações de produtores e todos os envolvidos na organização desta festa. Continuarei trabalhando para trazer mais investimentos, apoiar nossas famílias rurais e fortalecer o desenvolvimento de Nova Mamoré.”, concluiu a parlamentar.