Deputada Rosangela Donadon e vereadora Angélica Peralta levam curso da Escola do Legislativo a Chupinguaia

A população de Chupinguaia será contemplada com a chegada da Escola do Legislativo de Rondônia (ELERO), graças à parceria da deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) com a vereadora Angélica Peralta (PP).

A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação gratuita para a comunidade local, fortalecendo a educação e o desenvolvimento social no município.

O curso de Fotografia será realizado entre os dias 09 e 12 de setembro de 2025, das 18h30 às 22h30, no Plenário da Câmara Municipal de Chupinguaia.

Segundo a deputada Rosangela Donadon, a vinda da Escola do Legislativo representa um marco para a cidade. “É uma alegria muito grande poder viabilizar essa oportunidade. A qualificação profissional abre portas e fortalece a autoestima das pessoas. Nosso compromisso é continuar trabalhando para levar mais cursos e capacitações a todas as regiões de Rondônia”, destacou a parlamentar.

A vereadora Angélica Peralta reforçou a importância da iniciativa para o município. “Chupinguaia ganha muito com esse projeto. Nosso povo terá acesso a conhecimento de qualidade, sem custo algum, e isso pode transformar realidades. Essa parceria com a deputada Rosangela é um grande avanço para nossa cidade”, afirmou.

A ação faz parte da política de interiorização da Escola do Legislativo, que busca democratizar o acesso à educação, qualificando cidadãos para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade.