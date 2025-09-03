Eventos em Rondônia reforçam debate sobre inclusão e direitos das pessoas com deficiência

Durante o mês de agosto, Rondônia foi palco de importantes eventos voltados à inclusão e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O quadro Momento da Inclusão, exibido quinzenalmente na Sua TV Rondônia, destacou na edição do dia 27 de agosto que, entre os dias 18 e 22, a Associação Abrace, em Rolim de Moura, realizou um encontro especial com palestras e debates sobre cuidados, garantias de direitos e estratégias para promover maior inclusão social.

Paralelamente, de 21 a 28 de agosto, aconteceu em todo o estado a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, organizada pelas APAEs de Rondônia. Cada unidade promoveu atividades adaptadas à realidade local, levando informação e incentivo à participação da comunidade. Um dos momentos mais marcantes foi a fala da fundadora Ilda da Conceição Salvático, que ressaltou a evolução da linguagem e do respeito ao tratar do tema. Segundo ela, expressões pejorativas como “retardado, doidinho e ceguinho” devem ser deixadas no passado. “Hoje, a forma correta é falar pessoa com deficiência, usando também os termos intelectual ou múltipla quando necessário, sempre com dignidade e respeito”, afirmou.

O ativista Jailton Delogo também participou dos eventos e enfatizou a relevância das discussões, destacando a palestra da psicóloga Dra. Mariana Bonas, que abordou o tema “Cuidar de quem cuida”, chamando atenção para a importância do acolhimento das famílias que recebem pessoas com deficiência. Outro ponto de destaque foi a apresentação da defensora pública Dra. Flávia Aubane, que explicou os direitos garantidos por lei, reforçando a necessidade da informação como instrumento de cidadania e inclusão.

Atualmente, Jailton Delogo tem dado amplo destaque aos eventos em suas redes sociais, ampliando o alcance das informações e promovendo conscientização. Quem deseja acompanhar mais sobre o tema Pessoa com Deficiência pode acessar o perfil do ativista no Instagram: @jailtondelogo.

Eventos como esses reforçam a importância do diálogo, promovem o respeito às diferenças e contribuem para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e acolhedora.