JAIME BAGATTOLI: Senador se reúne com novos peritos do INSS que atuarão no interior de RO

Após passarem pela fase de treinamento, os dez novos peritos médicos do INSS se reuniram com o senador Jaime Bagattoli, em Brasília, antes de iniciarem as atividades no interior de Rondônia.

A ida dos profissionais acontece após um longo trabalho do senador junto ao Ministério da Previdência.

Ao todo, os dez peritos médicos vão atender a cinco municípios do interior do estado que vão receber dois profissionais cada. São eles: Ariquemes, Buritis, Jaru, Ji-Paraná e Vilhena. Segundo Bagattoli, esse é um dos primeiros passos para mudar a realidade do estado.

“Esses profissionais foram aprovados no último concurso do instituto e chegaram após um grande trabalho que fizemos junto com o secretário executivo do Ministério da Previdência, o Adroaldo Portal. Esse é um grande passo, e um dos primeiros, para colocarmos fim às longas filas de espera por perícia médica, principalmente em algumas regiões de Rondônia que chegavam a aguardar anos por atendimento”, explicou o senador.

HISTÓRICO DE TRABALHO

Desde que assumiu o cargo de senador, Bagattoli vem lutando por uma solução rápida para as longas filas de espera por perícia médica do INSS.

Em março deste ano, o senador conquistou em Brasília a realização do mutirão de perícias médicas em Vilhena, realizado ao longo do mês de abril. Até o momento, mais de 200 perícias médicas presenciais já foram realizadas.

A expectativa, a partir de agora, é de que os profissionais aprovados iniciem os trabalhos o quanto antes. Ao todo, Rondônia deve receber 20 peritos médicos aprovados no último concurso do INSS.

“Desejo sucesso aos profissionais que passam a atuar nos municípios de Ariquemes, Buritis, Jaru, Ji-Paraná e Vilhena. Em breve, espero anunciar mais novos médicos para Rondônia”, concluiu o senador.