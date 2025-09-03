Mulher é detida em Vilhena por suspeita de adulteração de veículo e abandono de incapaz

Na manhã desta quarta-feira, 3, durante patrulhamento tático pela Avenida Paraná com Rua Ana Neri, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha abordou uma mulher identificada como A.P.S.S. Ela conduzia uma motoneta Honda Biz, sobre o canteiro central da via, o que configura infração gravíssima de trânsito.

Com o uso de sinais sonoros e luminosos, os militares ordenaram que a condutora desligasse o veículo e desembarcasse, sendo a ordem prontamente atendida. Questionada, A.P., negou ter ingerido bebida alcoólica e afirmou que estava atrasada para suas atividades laborais, já que trabalha como motorista de ônibus escolar. Ela relatou ainda que saiu de casa para comprar pão de queijo para o café da manhã do filho, que teria ficado sozinho em casa.

A guarnição foi até a residência indicada, na Rua 821, e constatou a veracidade da informação, encontrando a criança desacompanhada, o que caracterizou, em tese, abandono de incapaz.

Em consulta detalhada ao sistema, a PM verificou que a motoneta pilotada por A.P., apresentava sinais identificadores adulterados. Na realidade, o veículo se tratava de uma motocicleta da marca I/Dajiang DJ110-7, ano/modelo 2011, de cor azul, devidamente registrada em Vilhena. Questionada, a condutora admitiu ter conhecimento da adulteração e disse que havia adquirido a moto por meio da rede social Facebook, pelo valor de R$ 2.500.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais assegurados e foi conduzida à delegacia de Polícia Civil, junto com o veículo, para as medidas cabíveis.

O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou a ocorrência devido à situação envolvendo o menor.