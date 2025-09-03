PM recupera motocicleta furtada após rápida ação durante patrulhamento em Vilhena

Na noite de terça-feira, 2, a Polícia Militar de Vilhena deu uma resposta imediata a mais um caso de furto na cidade.

Durante patrulhamento pela Avenida Marechal Rondon, esquina com a Rua Ricardo Franco, no centro, uma mulher abordou a guarnição relatando ter acabado de ser vítima do crime.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima informou que se encontrava no apartamento de uma amiga, na Avenida Major Amarante, quando ouviu o motor de sua motocicleta Honda Fan 150, de cor vermelha e placa NCN 0146, sendo ligado. Ao verificar, constatou que o veículo já havia sido levado por pessoa não identificada.

Graças ao sistema de rastreamento instalado na moto, a proprietária conseguiu monitorar o deslocamento e repassou as informações aos militares, que iniciaram imediatamente as diligências. A ação rápida permitiu que a motocicleta fosse localizada pouco depois, abandonada em um terreno baldio na Travessa 1514, no bairro Cristo Rei.

Uma testemunha relatou ter visto o momento em que um homem deixou a moto no local e fugiu a pé, tomando rumo ignorado. Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado.

A perícia técnica foi acionada, mas o perito criminal orientou que o veículo fosse apresentado diretamente na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de análise pericial.

A Polícia Militar destacou que a colaboração da vítima, com o fornecimento imediato das informações de rastreamento, foi essencial para o êxito da ação. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil.