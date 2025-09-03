Setembro inicia com mais de 400 oportunidades de trabalho em RO; Vilhena se destaca

Nesta primeira semana de setembro, o governo de Rondônia oferece mais de 430 oportunidades de emprego em 19 cidades, destacando-se: Ji-Paraná, com 99 vagas; Porto Velho, com 98; e Vilhena, com 100, abrangendo diferentes áreas, incluindo comércio, serviços, indústria e construção civil, permitindo que profissionais de diferentes perfis ingressem ou retornem ao mercado de trabalho.

A iniciativa realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) traz a facilitação na conexão entre empregadores e trabalhadores, impulsionando assim a economia regional. A expectativa é que o preenchimento das vagas contribua para a geração de renda e movimentação do setor produtivo no estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ampliação de vagas reflete os investimentos do governo em políticas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico. “Estamos trabalhando para criar oportunidades que melhorem a qualidade de vida da população. O crescimento do mercado de trabalho é resultado de uma gestão focada em apoiar empresas e qualificar trabalhadores”, salientou.

OPORTUNIDADES

As oportunidades incluem desde posições operacionais, como ajudante de limpeza e trabalhador de construção, até funções técnicas e de liderança, como profissionais em segurança do trabalho, arquitetos e gerentes de vendas. Essa diversidade é fundamental para atender a diferentes níveis de formação e experiência profissional.

O secretário da Sedec, Lauro Fernandes, ressaltou que a ação reforça o papel do estado como facilitador da empregabilidade. “O trabalho integrado garante que tanto empresas quanto candidatos encontrem no sistema de intermediação uma ferramenta ágil e eficiente para contratação.”

INSCRIÇÃO

As vagas estão distribuídas entre cidades como Ji-Paraná, Porto Velho, Vilhena, Cacoal, Ariquemes e Rolim de Moura. Os interessados podem obter informações e encaminhamento junto aos postos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A inscrição para as vagas é feita exclusivamente pelo site ou aplicativo da plataforma, com atendimento e suporte oferecidos pelo Sine Estadual.

Entre os cargos disponíveis estão:

Auxiliar administrativo (31 vagas)

Vendedor (interna/externa/varejista) (38 vagas)

Promotor de vendas (19 vagas)

Operador de caixa (11 vagas)

Motorista (caminhão/entregador) (18 vagas)

Auxiliar de limpeza (11 vagas)

Servente de obras/conservação (13 vagas)