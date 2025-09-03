Trio é preso durante ação da Força Tática contra o tráfico de drogas em Cerejeiras

Na manhã desta quarta-feira, 3, por volta das 08h50, a Força Tática da Polícia Militar realizou uma ação de combate ao tráfico de drogas em Cerejeiras.

A ocorrência teve início quando os militares, em patrulhamento ostensivo pela Rua Campo Grande, nas proximidades do Residencial Village, visualizaram um homem em uma motocicleta Biz vermelha chegando à residência de E.R.C., indivíduo já conhecido pelas autoridades pela prática reiterada de crimes ligados ao comércio de entorpecentes.

Com isso, a guarnição iniciou acompanhamento tático e conseguiu abordar o motociclista na Rua Brasília. Identificado como W.G., ele portava em sua bermuda jeans uma porção de maconha pesando 2,17 gramas. Questionado, declarou ser usuário e disse ter adquirido a droga para consumo próprio, mas se negou a revelar detalhes sobre a compra.

Contudo, ainda durante a ocorrência, os militares confirmaram o envolvimento do suspeito E. Outras guarnições foram acionadas para dar apoio à operação. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito correu para dentro do imóvel e danificou propositalmente seu aparelho celular, em uma tentativa de ocultar provas, conduta enquadrada no artigo 347 do Código Penal.

Dentro da casa também estava P.F.S., companheira de E. Durante revista realizada por uma policial civil, foram encontrados em sua posse dois invólucros contendo 4,77 gramas de maconha e 4 gramas de cocaína, configurando crime de tráfico. E., assumiu a propriedade das drogas.

Diante das evidências, E.R.C., P.F.S., e W.G., foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências cabíveis.

Foram apreendidos e entregues à autoridade policial:

01 aparelho celular Samsung branco danificado por E;

R$ 120,00 em espécie pertencentes a E;

01 celular Motorola rosa pertencente a P;

01 celular Samsung modelo A15 roxo pertencente a W;

01 carteira preta contendo R$ 120,00 em espécie e cartão bancário do Nubank de W;

A motoneta Honda Biz, placa NCW-4E56, conduzida por W., ficou estacionada na Rua Brasília por falta de meios de remoção.

A Polícia ainda destacou que E., e W., cumprem condições judiciais decorrentes de processos anteriores e já possuem registros relacionados ao tráfico de entorpecentes, reforçando a reincidência criminal dos envolvidos.