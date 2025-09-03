Vilhena recebe Unidade Odontológica Móvel do programa “Brasil Sorridente”; secretário comenta

O município de Vilhena foi um dos contemplados com uma Unidade Odontológica Móvel (UOM) do programa “Brasil Sorridente”, iniciativa do Ministério da Saúde que leva atendimento odontológico gratuito a comunidades com dificuldade de acesso.

As UOMs são totalmente equipadas com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, canetas de alta e baixa rotação, fotopolimerizador e outros equipamentos necessários para garantir um atendimento de qualidade e humanizado.

Em Vilhena, o foco será atender comunidades vulneráveis, povos indígenas e moradores de áreas rurais e remotas, fortalecendo a atenção básica em saúde bucal e aproximando serviços essenciais da população.

A entrega das unidades faz parte da ampliação do programa em 2025, que contou com um investimento de R$ 152 milhões do Novo PAC Saúde. Nesta primeira etapa, foram entregues 400 veículos em todo o Brasil, com previsão de mais 400 até 2026, totalizando 800 novas UOMs. A expectativa é beneficiar 1,4 milhão de brasileiros com acesso a serviços odontológicos.

Na divisão regional, o Nordeste recebeu 207 veículos, seguido pelo Norte (95), Sudeste (45), Centro-Oeste (32) e Sul (21). Em Rondônia, foram entregues cinco Unidades Odontológicas Móveis, sendo uma destinada ao município de Vilhena.

Para o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, o fato de Vilhena estar entre as cinco cidades contempladas em Rondônia, reflete a seriedade com que a saúde pública tem sido conduzida no município. “Esse investimento fortalece a atenção básica e garante mais dignidade para nossa população, reafirmando o compromisso da gestão com uma saúde pública cada vez mais acessível”, destacou.