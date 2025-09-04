Arbitral do Estadual Sub-15 e Sub-17 será realizado nesta sexta-feira de forma online

Nesta sexta-feira, 5, às 11h, acontece de forma online o arbitral dos Campeonatos Estaduais Sub-15 e Sub-17, promovidos pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

A reunião será conduzida pelos diretores Almir Belarmino, Bruno Costa e Natal Pimenta Jacob (Natalzinho), responsáveis por alinhar regulamento, tabela e demais detalhes das competições.

A previsão é que os torneios tenham início ainda no fim deste mês, movimentando o futebol de base rondoniense com a participação de equipes tradicionais e novos projetos esportivos.

No Sub-15, disputarão o título os clubes: Genus, Brazuca, Rondoniense, Gazin Porto Velho, Rolim, Guaporé, Atlético Cacoal, União Cacoalense, Saint Germain, Espigão e VEC.

Já no Sub-17, estarão em campo: Genus, Brazuca, Rondoniense, Gazin Porto Velho, Saint Germain, Ji-Paraná, Atletas Cacoal, União Cacoalense, Espigão e VEC.

O encontro virtual desta sexta será decisivo para organizar a logística e garantir a participação das equipes, marcando o pontapé inicial para mais uma edição dos campeonatos de base, considerados fundamentais para revelar talentos e fortalecer o futebol rondoniense.