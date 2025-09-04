ASBAVI oferece transporte gratuito para adolescentes participarem de treinos de basquete em Vilhena

A Associação de Basquete de Vilhena (ASBAVI) anunciou uma importante novidade para incentivar a prática esportiva entre adolescentes da cidade.

A entidade vai disponibilizar transporte gratuito para 15 jovens, meninos e meninas com idades entre 12 e 14 anos (nascidos em 2011 e 2012), que desejam participar dos treinamentos realizados no ginásio Geraldão, localizado na Avenida Paraná, bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Os treinos acontecem às terças e quintas-feiras, das 17h às 19h, e o transporte garantirá a busca e devolução dos alunos em suas residências, dentro do perímetro urbano.

A iniciativa tem como objetivo atender famílias que não dispõem de condições para levar os filhos até o local das atividades, reforçando o compromisso da ASBAVI com a inclusão social.

De acordo com a associação, o recurso destinado ao serviço de transporte é proveniente de emendas impositivas aprovadas por vereadores da legislatura passada.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site www.asbavi.com.br, selecionando a categoria Sub-14. Após a matrícula, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (69) 9 9959-3636 para organizar os detalhes sobre o transporte.

O benefício começará a ser oferecido no dia 16 de setembro e as vagas são limitadas — apenas 15 adolescentes poderão ser contemplados.

A ASBAVI destacou ainda a importância do apoio de seus patrocinadores e parceiros, fundamentais para a manutenção das atividades da entidade.