Cultura Viva: 3º Festival Cultural ‘Reconstruindo o Quilombo’ acontece este mês em Pimenteiras do Oeste

Com o objetivo de celebrar e valorizar a cultura afro-brasileira quilombola, será realizado entre os dias 17 e 21 de setembro de 2025 o 3º Festival Cultural: Reconstruindo o Quilombo, na Comunidade Quilombola de Santa Cruz, em Pimenteiras do Oeste (RO).

O evento é promovido pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA) e chega à sua terceira edição com uma programação gratuita, diversa e aberta a toda a população.

Segundo a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, a programação inclui duas oficinas culturais, uma de fotografia e outra de artesanato com palha de buriti, ambas com 20 vagas, além de apresentações musicais e de danças afro-brasileiras, exposição fotográfica, mostra literária sobre cultura afro-brasileira, roda de conversa com sociólogo sobre valorização cultural, exibição de documentário e desfile de moda afro-brasileira. Toda a programação terá classificação livre e interpretação em Libras, reforçando o compromisso do festival com a acessibilidade cultural.

“O festival é uma oportunidade de celebrar e preservar as tradições da Comunidade Quilombola de Santa Cruz, reconhecendo sua importância para a identidade cultural de Rondônia. Cada atividade do festival foi pensada para dar visibilidade à memória e ao legado da Comunidade Quilombola de Santa Cruz, um dos pilares da cultura afro-brasileira em Rondônia”, destacou Andréia Machado.

O projeto do 3º Festival Cultural: Reconstruindo o Quilombo foi contemplado no Edital Nº 10/2024/SEJUCEL-SIEC LPG – Fomento para Produção de Artes Integradas Rondoniense, Lei Paulo Gustavo.

“Convidamos toda a população a participar do 3º Festival Cultural: Reconstruindo o Quilombo. Será um momento de celebração, aprendizado e valorização da identidade quilombola, com uma programação gratuita e acessível para todas as idades”, convidou Andréia Machado.

Reafirmando-se como espaço de memória e celebração da identidade quilombola, o festival fortalece a preservação cultural e promove a valorização das tradições afro-brasileiras em Rondônia.