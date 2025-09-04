É DOMINGO: tudo pronto para o desfile de 7 de setembro em Vilhena; presidente da FCV convida população

Tudo pronto para o desfile cívico de 7 de Setembro no município de Vilhena.

Em entrevista ao Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 4, Évilyn Medrada Teixeira, presidente da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), disse que está tudo alinhado e que houve uma grande adesão de entidades militares e escolas. “Estamos muito animados. Será um evento grande e bonito. Queremos reforçar o convite à população vilhenense para prestigiar este importante evento”, destacou.

A FCV confirmou que a realização do desfile terá início às 17h. Além de escolas municipais, estão confirmadas participações de entidades como a Polícia Militar, Aeronáutica, Exército, Banda da Polícia Mirim e Fanfarra.

NOVIDADES

O desfile terá início na Avenida Major Amarante, a partir da Avenida Marques Henrique, com chegada — e ponto de concentração de autoridades e do público — na Praça Ângelo Spadari, onde também ocorrerá a dispersão das escolas e demais participantes. Durante o evento também está prevista a apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Vilhena.

Uma das novidades nesta edição ficará por conta do tema: as apresentações serão temáticas e homenagearão o personagem histórico Marechal Rondon. Resgatado em 2023 e cancelado em 2024 devido à crise climática, o desfile deste ano promete atrair uma grande multidão para celebrar os 203 anos da Independência do Brasil.