Escola Indígena Felipe Camarão emociona com vídeo da Semana da Pátria que viralizou nas redes sociais

Encerrando as atividades da Semana da Pátria, a Escola Estadual Indígena Felipe Camarão, na zona rural de Vilhena, foi destaque mais uma vez, desta vez pela repercussão positiva de um vídeo publicado nas redes sociais.

Em menos de seis horas, a produção já havia alcançado mais de 2.600 visualizações e inúmeros comentários de elogio, emocionando alunos, professores e a comunidade escolar.

O vídeo fez parte do Projeto “Semana da Pátria na Aldeia”, iniciativa pedagógica interdisciplinar desenvolvida pelos docentes da instituição, com o objetivo de promover a cidadania e o patriotismo entre os estudantes indígenas, descendentes dos primeiros povos habitantes do Brasil.

A encenação mostrou os alunos chegando à porteira da ponte de entrada da aldeia, cada um carregando uma parte da bandeira nacional. Em sequência, as peças foram montadas sobre um tapete colocado no chão, culminando no ponto alto quando as crianças menores depositaram as estrelas sobre o globo, completando o símbolo. A mensagem transmitida foi clara: a Pátria é construída por cada um de seus cidadãos, que devem garantir direitos, mas também cumprir deveres.

Ao fundo, o estudante do 2º ano, Edmar dos Santos Sabanê, declamava o poema “Pátria”, de Olavo Bilac. Em conversa com a reportagem, ele se disse feliz em participar de um projeto tão significativo.

— “É importante termos consciência da nossa responsabilidade diante da Pátria. Fiquei orgulhoso de contribuir com esse trabalho”, destacou.

De acordo com os professores, a iniciativa buscou despertar nos jovens o interesse pela história nacional, incentivando a reflexão crítica sobre o papel de cada cidadão na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O Projeto Semana da Pátria na Aldeia reforça a importância de ações educativas que unem tradição, identidade cultural e valores cívicos, mostrando que a educação indígena também tem papel fundamental no fortalecimento da nação brasileira. Clique (AQUI) e acesse o Instagram da escola.

