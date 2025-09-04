Homem é preso pela Polícia Civil após furtar objetos em casa noturna de Vilhena

Na noite desta quarta-feira, 3, a Polícia Civil de Vilhena realizou a prisão de um homem suspeito de cometer diversos furtos dentro de uma casa noturna da cidade.

A ação foi resultado de um trabalho de vigilância e investigação, que permitiu a detenção do criminoso e a recuperação de itens avaliados em alto valor, entre eles uma bicicleta elétrica, um iPhone 13 e cartões bancários.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito vinha agindo de forma recorrente, aproveitando a distração de frequentadores durante a madrugada para subtrair pertences pessoais. Após uma denúncia anônima, as equipes intensificaram o monitoramento no entorno do estabelecimento, o que possibilitou a identificação do indivíduo.

O homem foi abordado ainda nas proximidades da casa noturna, portando parte dos objetos furtados. Diante das evidências, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressaltou que a resposta rápida foi fundamental para evitar novos crimes e devolver os bens às vítimas, reforçando o compromisso no combate à criminalidade na região.