Manutenção da RO 473 solicitada por Rosangela Donadon entra em fase final de execução

A Rodovia 473 (RO 473), que liga Ouro Preto a Alvorada do Oeste, está prestes a ter concluídos os serviços de manutenção e tapa-buracos.

A obra, que foi solicitada com urgência pela Deputada Estadual Rosangela Donadon ao Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), encontra-se agora em sua fase final de execução.

Desde a apresentação da indicação pela parlamentar, o DER intensificou os trabalhos para recuperar os trechos mais críticos da rodovia, garantindo maior segurança e melhores condições de tráfego para motoristas e pedestres que utilizam diariamente essa importante via de ligação entre os municípios da região.

Rosangela Donadon destacou que a mobilidade e a segurança viária são direitos da população, reforçando a importância da pronta resposta do órgão estadual. “Acompanhamos de perto essa demanda e estamos satisfeitos em ver que o serviço já está praticamente concluído. É fundamental que a população possa trafegar com tranquilidade, sem correr riscos por conta de buracos e falta de conservação”, observou.

A recuperação da RO 473 representa não apenas mais segurança, mas também o fortalecimento da infraestrutura regional, facilitando o transporte de pessoas, mercadorias e a integração entre os municípios. A expectativa é que, em breve, a rodovia esteja totalmente liberada com condições adequadas de trafegabilidade, atendendo uma reivindicação antiga da comunidade.

Segue, abaixo, a indicação apresentada oficialmente pela Deputada Rosangela Donadon, que deu origem à execução desta importante obra.