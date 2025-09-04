Natan prestigia eventos no Cone Sul e segue firme em sua pré-candidatura à Câmara Federal nas eleições 2026

Natan Donadon, ex-deputado federal, mantém uma programação extensa de compromissos na região do Cone Sul de Rondônia.

Na última semana, em Colorado do Oeste, ele prestigiou a cavalgada da 28ª edição da Festa de Laço dos Amigos da APAE e, também, o leilão beneficente realizado na fazenda Revolta.

Para Donadon, o evento reforça o compromisso social da Festa do Laço e das pessoas envolvidas, destacando a importância de apoiar ações que ajudam quem mais necessita.

Já em Vilhena, semana passada, Natan participou da festa de confraternização dos corretores de imóveis, já que ele faz parte deste grupo de profissionais.

Da mesma forma, neste final de semana, ele marcará presença no Festival de Praia, realizado no município de Pimenteiras do Oeste.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 4, Natan – que esteve acompanhado do renomado advogado César Stefanes – reafirmou seu posicionamento como pré-candidato a deputado federal, e disse que marcar presença nos principais eventos da região é importante dentro do contexto social. “Independente das alterações feitas na lei da ‘Ficha Limpa’ votada essa semana no Senado Federal, estou apto a concorrer nas eleições do ano que vem”, esclarece.