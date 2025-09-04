Oito pessoas são presas por furto de energia no mês de agosto em RO

As ações de combate ao furto de energia realizadas em Rondônia no mês de agosto resultaram em oito prisões em diferentes municípios do estado. Por meio de análise do Centro de Inteligência de Combate às perdas e inspeções de rotina, equipes da Energisa identificaram ligações clandestinas em residências e estabelecimentos comerciais. Após a constatação da fraude, a distribuidora acionou a Perícia Técnica (Politec), que confirmou a prática ilegal, e em seguida comunicou a Polícia Militar, responsável pelas autuações em flagrante.

Porto Velho lidera número de ocorrências

A capital rondoniense concentrou a maior parte dos casos, com cinco prisões. Entre os alvos, estavam duas distribuidoras de bebidas, uma panificadora, uma loja comercial e uma residência. Já no interior, houve uma prisão em Ariquemes (residência), outra em Ji-Paraná (residência) e uma em Cacoal, em um mercado.

Risco e prejuízo coletivo

Segundo a Energisa, o chamado “gato de energia”, além de ilegal, coloca em risco a vida das pessoas, podendo provocar choques elétricos, incêndios e até acidentes fatais. Também causa prejuízos financeiros que são divididos entre todos os consumidores, impactando diretamente na conta de luz.

O setor de Perdas da Energisa Rondônia reforça a gravidade da situação. “O furto de energia coloca vidas em risco e compromete a qualidade do fornecimento para toda a comunidade. É um crime que traz consequências sérias para a segurança e para o bolso de quem paga a conta corretamente. Por isso, intensificamos as fiscalizações e contamos com o apoio da população para denunciar”.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo central 24h da Energisa 0800 647 0120 ou pelo 190 da Polícia Militar.