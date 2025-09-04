Patrulha Reforço prende homem com drogas no bairro Cristo Rei, em Vilhena

Na noite de quarta-feira, 3, por volta das 23h, a guarnição da Patrulha Reforço da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando foi surpreendida por um ciclista que denunciou a presença de uma aglomeração suspeita na Rua 1501, esquina com a Rua 1512, onde estaria ocorrendo consumo e possível tráfico de drogas.

Diante da informação, os militares se deslocaram de imediato até o endereço indicado, adentrando pela Rua 743 em direção à 1501 para averiguar a situação.

No local, os policiais abordaram o suspeito identificado pelas iniciais A.C.A.S., que estava em posse de aproximadamente 6 gramas de crack, 14 gramas de maconha e R$ 62,00 em espécie, valor possivelmente proveniente da comercialização de entorpecentes. Parte da droga foi encontrada no bolso do short e outra dentro do tênis, sob a palmilha, evidenciando a tentativa de ocultação.

Além do suspeito, outros três homens — já conhecidos usuários de drogas — também foram abordados, mas como nada de ilícito foi encontrado com eles, acabaram liberados no local.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

O suspeito foi encaminhado em condições físicas normais, sem uso de algemas, já que não apresentou resistência à prisão. O material apreendido foi entregue à autoridade policial de plantão, que dará sequência às providências legais.