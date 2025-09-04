PM cumpre mandado de prisão contra mulher suspeita de integrar facção criminosa em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 4, uma ação da Polícia Militar resultou no cumprimento de um mandado de prisão no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para realizar a abordagem de A.V.R.C., que transitava pela Rua 906 conduzindo uma motoneta Honda Biz. Durante a checagem, foi constatado que contra ela havia um mandado de prisão em aberto.

Ao ser questionada sobre sua residência, a mulher informou que morava na Rua H12, no bairro Jardim Aripuanã (antiga Cohab). No endereço indicado, os militares encontraram uma equipe da Polícia Civil, reforçando a ação conjunta entre as forças de segurança.

Após os procedimentos de praxe, A.V.R.C. foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e apresentada às autoridades competentes para as devidas providências legais.

A operação reforça o trabalho integrado das forças policiais no combate à criminalidade no Cone Sul.