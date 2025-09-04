Polícia Civil deflagra operação contra investigada por perseguição, extorsão e ameaça de morte contra criador de conteúdo digital em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira (04), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Vilhena, deflagrou a Operação “Hater”, cumprindo mandado de busca e apreensão em desfavor de uma investigada pelos crimes de perseguição (stalking), ameaça e extorsão.

As investigações tiveram início após denúncia feita por um criador de conteúdo digital, vítima da investigada.

Inicialmente, a suspeita passou a segui-lo em suas redes sociais e a enviar mensagens, que evoluíram para graves ameaças de morte contra ele e terceiros de seu convívio. O comportamento caracterizou o crime de perseguição (stalking), avançando posteriormente para o delito de extorsão.

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pelas medidas cautelares, que foram deferidas. Além da busca e apreensão, foi determinada a imposição de monitoramento eletrônico, com uso de tornozeleira.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso em combater crimes que atentam contra a liberdade, a integridade e a tranquilidade das pessoas, bem como incentiva a população a realizar denúncias por meio dos canais oficiais da instituição.