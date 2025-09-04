VÍDEOS: Temporal derruba cobertura de posto de combustível em Comodoro – MT

Um forte temporal atingiu a cidade de Comodoro, no Mato Grosso, na tarde desta quinta-feira, 4, e causou o desabamento da cobertura de um posto de combustível.

Registros feitos no momento do incidente mostram a estrutura metálica e de telhas cedendo repentinamente sob a força da chuva intensa e das fortes rajadas de vento.

Apesar do susto e do risco de maiores consequências, felizmente não houve registro de vítimas ou feridos graves no local.

De acordo com informações preliminares, a intensidade do temporal foi o fator determinante para o colapso da cobertura. O volume expressivo de água e a pressão do vento comprometeram a resistência da estrutura.

Autoridades locais alertam para que a população redobre os cuidados durante tempestades e evite se abrigar em locais com risco de queda de árvores, placas ou coberturas frágeis.

