Vilhena apresenta maior diferença proporcional entre habitantes e eleitores em Rondônia

Um comparativo entre os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) mostrou que Vilhena é o município do estado com a maior diferença proporcional entre número de moradores e de eleitores cadastrados.

Segundo o IBGE, a cidade tem pouco mais de 106 mil habitantes (leia mais AQUI). No entanto, o TRE-RO contabiliza cerca de 64 mil eleitores, o que revela uma discrepância superior a 40 mil pessoas que residem em Vilhena, mas não possuem título ou não estão em situação regular para votar (veja no final da matéria).

O cenário difere do observado em cidades de porte semelhante. Em Cacoal, com cerca de 92 mil moradores, há pouco mais de 62 mil eleitores registrados. Já Ariquemes, que soma aproximadamente 115 mil habitantes, conta com 79 mil votantes. Nessas localidades, a diferença existe, mas é menos acentuada do que em Vilhena.

Entre os fatores que ajudam a explicar o quadro estão a presença de menores de 16 anos, ainda sem direito ao voto, além de moradores que não efetuaram o alistamento eleitoral ou não buscaram a regularização dentro dos prazos.

A Justiça Eleitoral reforça que o cadastramento é um direito e um dever dos cidadãos, sendo essencial para fortalecer a representatividade política local. Por isso, campanhas de incentivo à emissão do título e de conscientização sobre a importância do voto podem ajudar a equilibrar esses indicadores, especialmente em Vilhena, onde a diferença é mais evidente.