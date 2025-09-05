APAE celebra o Dia da Independência com hino e desfile cívico em Vilhena; veja fotos

Alunos da APAE participaram na manhã desta quinta-feira, 4, da cerimônia em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro. O evento, que aconteceu nas dependências da escola, reuniu estudantes e corpo docente em um momento cívico.

A programação incluiu o canto do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência. Tereza Vicente O. Silva, diretora da instituição realizou a abertura oficial da celebração, ressaltando a importância da data para a história do país.

Após os momentos solenes, os alunos, acompanhados pela banda fanfarra da escola, realizaram um desfile pela quadra da paz. A marcha foi uma forma de expressar o patriotismo e celebrar a independência em antecipação à data oficial.

A atividade buscou promover o entendimento e o respeito aos símbolos nacionais entre os estudantes, reforçando o espírito cívico da comunidade escolar.