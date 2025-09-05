Atletas de Vilhena representam Rondônia no 32º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos em SP

Um grupo de atletas de Vilhena vai representar Rondônia no 32º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, que acontece entre os dias 11 e 14 de setembro, em São Paulo (SP).

O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI), com apoio da Secretaria de Esportes e do Governo do Estado de São Paulo, e terá entrada gratuita para o público.

A Academia Champions, de Vilhena, levará nove alunos, acompanhados do sensei, que intensificaram os treinos para a competição nacional. A delegação deixará a cidade no dia 08 de setembro, sendo transportada até Cuiabá pela Prefeitura de Vilhena e, de lá, seguirá de avião para a capital paulista.

De acordo com a organização, o torneio deve reunir mais de três mil atletas de todo o Brasil, consolidando-se como um dos maiores encontros da modalidade no país em 2025.

A presença da equipe vilhenense só foi possível graças ao apoio de diversas instituições. Entre os colaboradores estão o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), a Secretaria Municipal de Esporte — que garantiu o transporte até Ji-Paraná —, a Câmara Municipal de Vilhena e a deputada federal Silvia Cristina.

Em sua 32ª edição, o Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos reforça seu papel como um dos principais eventos da modalidade no Brasil, dando visibilidade a atletas de diferentes estados e promovendo intercâmbio esportivo e cultural.