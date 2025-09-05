COLORADO: Associação dos Criadores convoca associados para reunião de prestação de contas da 37ª Expocol

A diretoria da Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL) está convocando associados, diretores e parceiros para uma reunião que acontecerá nesta sexta-feira, 05 de setembro de 2025, às 19h30, no Tatersal de Leilões do Parque de Exposições Marcos Donadon.

Durante o encontro será apresentada a prestação de contas da 37ª Expocol, realizada entre os dias 11 e 15 de junho deste ano.

O evento é considerado de grande importância para o setor agropecuário da região e reúne produtores rurais, expositores e parceiros do agronegócio.

Segundo a convocação da ASCCOL, a presença dos associados é fundamental para acompanhar de forma transparente os resultados financeiros e administrativos da última edição da feira agropecuária.

Após a reunião, será oferecido um jantar aos participantes. A organização solicita que cada convidado leve pratos e talheres.

A 37ª Expocol consolidou-se como um dos principais eventos do Cone Sul de Rondônia, movimentando a economia local e fortalecendo a pecuária regional.