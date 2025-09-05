Delegado Camargo cobra recapeamento urgente da RO-459 entre Alto Paraíso e BR-364

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 14007/25 ao Governo do Estado, solicitando o recapeamento completo e imediato da rodovia RO-459, no trecho que liga o município de Alto Paraíso à BR-364. A medida busca solucionar problemas críticos de infraestrutura que afetam diretamente milhares de rondonienses.

Segundo o parlamentar, a rodovia se encontra em estado alarmante, marcada por buracos, desníveis e trechos totalmente comprometidos, o que coloca em risco motoristas, estudantes, profissionais de transporte e pacientes em deslocamento para atendimento médico. “Cada minuto perdido em uma estrada nessas condições pode custar vidas. Estamos tratando de uma questão de segurança, saúde e dignidade”, destacou.

A precariedade da via afeta diferentes áreas. Na educação, estudantes enfrentam atrasos e riscos durante o transporte escolar. Na saúde, pacientes que precisam de atendimento especializado sofrem com a demora no deslocamento. Já no setor econômico, o escoamento da produção agrícola, pecuária e industrial sofre prejuízos, com o aumento do custo de transporte e manutenção de veículos, refletindo no preço final dos produtos.

Delegado Camargo ressaltou ainda que a recuperação da rodovia é também uma medida de racionalidade econômica. “Se o recapeamento não for realizado agora, os custos futuros serão ainda mais altos, sem falar nos prejuízos diários que a população já enfrenta”, afirmou.

A indicação reforça a necessidade de ação imediata do Governo do Estado para garantir segurança viária, qualidade de vida e desenvolvimento regional.