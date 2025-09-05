Deputada Dra. Taíssa celebra assinatura da ordem de serviço para retomada da obra do Estádio João Saldanha em Guajará-Mirim

Na última quinta-feira, 04, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) participou de uma agenda histórica para Guajará-Mirim: a assinatura da ordem de serviço no valor de R$

2.283.000,00 para a retomada e conclusão da obra do Estádio João Saldanha.

A conquista é resultado da união de esforços: R$ 1,5 milhão da deputada federal Mariana

Carvalho, R$ 500 mil de emenda da deputada Dra. Taíssa Sousa e R$ 2 milhões do

Governo de Rondônia.

Durante a solenidade, a deputada esteve acompanhada do secretário da SEJUCEL, Paulo

Higo, e do secretário da SEOSP, Elias Rezende, que reforçaram o compromisso do

Governo do Estado com a obra.

Em sua fala, Dra. Taíssa destacou a importância da retomada da construção: “Em nome do nosso governador Coronel Marcos Rocha, a gente tem a ótima notícia de

avisar sobre o nosso Estádio João Saldanha. Esse aviso tão importante e que vai mudar a

nossa região, principalmente o centro da nossa cidade, eu vou deixar para o nosso

secretário. Gente, olha só que coisa maravilhosa”.

O secretário da SEOSP, Elias Rezende, ressaltou os esforços para garantir o avanço da

obra: “O governador Coronel Marcos Rocha, atendendo a indicação da nossa deputada Taíssa,

fez todos os esforços necessários para que nós estivéssemos aqui hoje anunciando,

juntamente com a SEJUCEL e a SEOSP, que é a interveniente da obra, a continuidade e,

enfim, a conclusão do Estádio João Saldanha. Nós estamos hoje tratando aqui da ordem de

serviço para a retomada do serviço e entregar para a nossa comunidade de Guajará-Mirim o Estádio João Saldanha, completamente restaurado”.

Já o secretário da SEJUCEL, Paulo Higo, reforçou o compromisso do governo com o

esporte rondoniense: “Exatamente, secretário, deputada, com muita satisfação que a gente está aqui hoje. A ordem de serviço vai ser assinada no valor de R$ 2.283.000 para realmente reforçar o compromisso do governador Coronel Marcos Rocha com Guajará-Mirim e com o esporte rondoniense. Dessa forma, a gente vai conseguir avançar”.

O Estádio João Saldanha é símbolo da tradição esportiva local e, com a conclusão da obra,

voltará a ser um espaço de valorização do esporte, da cultura e da convivência da

comunidade guajaramirense. Como sempre reforça a deputada Dra. Taíssa Sousa: “É o recurso do povo, voltando para o povo”.