Deputada Dra. Taíssa celebra assinatura da ordem de serviço para retomada da obra do Estádio João Saldanha em Guajará-Mirim

Na última quinta-feira, 04, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) participou de uma agenda histórica para Guajará-Mirim: a assinatura da ordem de serviço no valor de R$
2.283.000,00 para a retomada e conclusão da obra do Estádio João Saldanha.
A conquista é resultado da união de esforços: R$ 1,5 milhão da deputada federal Mariana
Carvalho, R$ 500 mil de emenda da deputada Dra. Taíssa Sousa e R$ 2 milhões do
Governo de Rondônia.
Durante a solenidade, a deputada esteve acompanhada do secretário da SEJUCEL, Paulo
Higo, e do secretário da SEOSP, Elias Rezende, que reforçaram o compromisso do
Governo do Estado com a obra.
Em sua fala, Dra. Taíssa destacou a importância da retomada da construção: “Em nome do nosso governador Coronel Marcos Rocha, a gente tem a ótima notícia de
avisar sobre o nosso Estádio João Saldanha. Esse aviso tão importante e que vai mudar a
nossa região, principalmente o centro da nossa cidade, eu vou deixar para o nosso
secretário. Gente, olha só que coisa maravilhosa”.
O secretário da SEOSP, Elias Rezende, ressaltou os esforços para garantir o avanço da
obra: “O governador Coronel Marcos Rocha, atendendo a indicação da nossa deputada Taíssa,
fez todos os esforços necessários para que nós estivéssemos aqui hoje anunciando,
juntamente com a SEJUCEL e a SEOSP, que é a interveniente da obra, a continuidade e,
enfim, a conclusão do Estádio João Saldanha. Nós estamos hoje tratando aqui da ordem de
serviço para a retomada do serviço e entregar para a nossa comunidade de Guajará-Mirim o Estádio João Saldanha, completamente restaurado”.
Já o secretário da SEJUCEL, Paulo Higo, reforçou o compromisso do governo com o
esporte rondoniense: “Exatamente, secretário, deputada, com muita satisfação que a gente está aqui hoje. A ordem de serviço vai ser assinada no valor de R$ 2.283.000 para realmente reforçar o compromisso do governador Coronel Marcos Rocha com Guajará-Mirim e com o esporte rondoniense. Dessa forma, a gente vai conseguir avançar”.
O Estádio João Saldanha é símbolo da tradição esportiva local e, com a conclusão da obra,
voltará a ser um espaço de valorização do esporte, da cultura e da convivência da
comunidade guajaramirense. Como sempre reforça a deputada Dra. Taíssa Sousa: “É o recurso do povo, voltando para o povo”.