Filho é preso após agredir mãe durante surto de violência doméstica em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 4, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua 823, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no local, os militares foram recebidos por I.M.S., mãe do suspeito identificado como E.S.O. A mulher relatou que o filho, após ingerir bebida alcoólica desde o período da tarde, passou a agir de forma descontrolada, quebrando utensílios domésticos e, em seguida, partindo para agressões contra ela.

A vítima contou que, ao questionar o comportamento do rapaz, ele se tornou ainda mais violento e iniciou uma série de tentativas de agressões físicas. Com ajuda de uma vizinha, conseguiu se desvencilhar e acionar a Polícia Militar, temendo que fosse morta pelo próprio filho.

Durante a abordagem, o suspeito confirmou o ocorrido, alegando que reagiu de forma agressiva porque teria sido acusado injustamente pela mãe de estar “bebendo em excesso”. A mulher, por sua vez, relatou que sofre com agressões frequentes, tem seus pertences danificados e manifestou o desejo de solicitar uma Medida Protetiva de Urgência.

Diante da gravidade da situação e da materialidade do crime, os policiais deram voz de prisão a E.S.O., que apresentava um pequeno corte no pé esquerdo. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.