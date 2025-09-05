Ieda Chaves coordena resgate de mais de 40 gatos em situação de abandono em RO

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), conhecida por sua dedicação à causa animal em Rondônia, coordenou na última segunda-feira (1º) uma importante ação de resgate em Porto Velho.

No total, 42 gatos foram acolhidos, em um dos maiores esforços já registrados pela “Patrulha Animal” para garantir proteção e dignidade aos felinos.

A iniciativa surgiu a partir da situação de dificuldade de uma cuidadora, que por muitos anos dedicou-se, de forma voluntária, ao acolhimento de animais de rua. Diante da impossibilidade de manter o aluguel e a alimentação dos pets, ela precisou deixar o imóvel, e os animais ficaram sem um local seguro. Sensibilizado com o cenário, o proprietário da residência buscou apoio junto à deputada.

Com prontidão, Ieda Chaves viabilizou um espaço adequado para os animais, custeado com recursos próprios. Um gatil foi construído em terreno particular, preparado especialmente para receber animais abandonados ou que sofreram maus-tratos, que agora passam por atendimento veterinário, castração e, em breve, estarão disponíveis para adoção em feiras organizadas pela equipe da parlamentar. O objetivo é oferecer a cada um a oportunidade de conquistar um lar responsável e cheio de afeto.

A ação contou ainda com o engajamento de protetores e profissionais comprometidos com o bem-estar animal, entre eles a jornalista e ativista Silvia Soares, presidente da ONG Peludinhos. Parceira constante da deputada, Silvia colaborou ativamente em todas as etapas do trabalho, reforçando a união de esforços em prol da causa.

Emendas parlamentares

A atuação de Ieda Chaves na defesa dos animais vai além das ações emergenciais. Por meio de emendas parlamentares, a deputada já destinou mais de R$ 2 milhões não apenas para Porto Velho, mas também aos municípios de Alta Floresta D’Oeste, Cacoal, Colorado do Oeste, Espigão D’Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici e São Felipe D’Oeste. Os recursos têm possibilitado ações que vão desde castrações e cirurgias até a aquisição de veículos e a construção de baias, ampliando a estrutura necessária ao cuidado com cães e gatos.

Essas iniciativas representam não apenas um gesto individual, mas o fortalecimento de uma rede de proteção e solidariedade. “Cada resgate é um ato de esperança. Nosso compromisso é garantir que esses animais tenham cuidados, dignidade e, sobretudo, a chance de serem acolhidos por famílias que lhes ofereçam amor e proteção”, finalizou a deputada.