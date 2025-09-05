PM apreende simulacro de arma e droga com adolescentes em atitude suspeita em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 4, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar de Vilhena apreendeu dois adolescentes em atitude suspeita, durante patrulhamento pela Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os militares foram abordados por um homem que relatou a presença de dois indivíduos rondando uma padaria fechada. Os suspeitos usavam blusas de moletom de cor escura, com capuz cobrindo o rosto, possivelmente para dificultar a identificação.

Ainda conforme o comunicante, ao tentar se aproximar, os suspeitos perceberam sua presença e fugiram. Ele então passou a segui-los com sua motocicleta e, ao encontrar a viatura, informou o ocorrido, indicando a localização dos indivíduos nas proximidades da Avenida Presidente Nasser com a Rua Benno Luiz Gaebrin.

Com base nas informações, a guarnição conseguiu localizar e abordar os suspeitos. Durante revista pessoal, foi encontrado no bolso de C.E., uma porção de substância análoga à maconha, acondicionada em embalagem. Já com M., os policiais localizaram um simulacro de arma de fogo, réplica da marca Sig Pro, de cor preta, que estava escondido na cintura.

Ambos foram identificados como menores de idade, mas não portavam documentos. Um deles confessou já ter passagem pela polícia por furto de motocicleta.

Diante dos fatos, os adolescentes foram cientificados de seus direitos constitucionais e conduzidos em condições físicas normais até a Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da autoridade policial para as devidas providências.