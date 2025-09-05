PM flagra trio pesando drogas em bar e apreende mais de 1,5 quilo de entorpecentes em Vilhena

Na noite de quinta-feira, 4, uma ação da Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de mais de 1,5 quilo de drogas, além de uma motoneta, celulares e uma balança de precisão, em Vilhena.

A guarnição estava apurando denúncia de tráfico em um estabelecimento localizado na Rua Goiás, no bairro Embratel, quando visualizou uma usuária de entorpecentes conhecida das autoridades, identificada como L.C.R.M., entrando e saindo do local. A movimentação levantou suspeita e os militares passaram a monitorar a área.

Durante a vigilância, os policiais perceberam nova ação suspeita em um bar próximo. Um homem chegou ao local em uma Honda Biz de cor prata, freou bruscamente e conversou rapidamente com uma mulher, identificada apenas como L., Em seguida, reposicionou o veículo junto à porta do comércio, retirou do baú uma balança de precisão e, após pegar uma sacola, entrou apressado no estabelecimento.

Diante da situação, a equipe retornou ao endereço e foi atendida por M.G.S. Um dos militares pediu para usar o banheiro e, ao acessar o corredor, flagrou L.A.S.R., e J.C.C.L., sentados no chão, pesando entorpecentes.

O trio recebeu voz de prisão imediata e foi informado de seus direitos constitucionais. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam 1.080 gramas de crack, 485 gramas de cocaína, uma balança de precisão, quatro celulares e a motoneta Honda Biz utilizada pelo suspeito.

Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde ficaram à disposição da Justiça.