PRF apreende quase 40 kg de skunk, arma e rádio após perseguição na BR-364 em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 4, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 39,760 kg de skunk, um revólver calibre .38 sem numeração e um rádio comunicador, em Vilhena, após uma perseguição na BR-364.

Segundo informações, durante fiscalização de rotina em frente à unidade operacional da PRF, os agentes deram ordem de parada a um veículo, cujo condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade pela rodovia.

A perseguição durou cerca de 20 minutos, até que o automóvel foi encontrado abandonado no trevo de acesso à BR-435, com várias avarias e uma das rodas ausente. Dentro do carro, os policiais localizaram a droga e os outros materiais ilícitos.

Todo o entorpecente, a arma e o rádio foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis.

