sexta-feira, 05 de setembro de 2025.

VÍDEO: Grave acidente é registrado próximo ao distrito do Guaporé na BR-364

Colisão envolveu dois carros e seis pessoas teriam sido socorridas ao HR de Vilhena
As causas da colisão ainda não foram confirmadas e o caso deve ser investigado/Vídeos: Internautas

Na tarde desta sexta-feira, 05, um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-364, nas proximidades do distrito do Guaporé, envolvendo um Volkswagen Voyage e um Fiat Argo.

De acordo com informações preliminares, seis pessoas ficaram feridas na colisão, entre elas quatro ocupantes do Voyage, incluindo uma criança, além de um casal que estava no Argo. As vítimas teriam sido socorridas por equipes de resgate e encaminhadas ao Hospital Regional de Vilhena.

O impacto foi tão forte que os dois veículos ficaram destruídos. Até o momento, não há registro de vítimas fatais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o tráfego e apurar as circunstâncias do acidente.

As causas da colisão ainda não foram confirmadas e o caso deve ser investigado.

>>>Vídeo:

