VILHENA: Mulheres saem na “porrada” no distrito Nova Conquista e polícia é acionada

Na madrugada desta sexta-feira, 5, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de desordem na Rua 10, no distrito de Nova Conquista, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, duas mulheres estariam em vias de fato. Ao chegar ao endereço informado, os militares constataram a denúncia e flagraram as envolvidas travando luta corporal em plena via pública.

Diante da situação, foi necessária a intervenção imediata da guarnição para conter a confusão. Ambas demonstraram comportamento agressivo e, para garantir a segurança da ocorrência, os policiais precisaram algemá-las.

Após a contenção, as mulheres receberam voz de prisão, foram cientificadas sobre seus direitos constitucionais e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Vilhena. No local, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), aceito pelas partes.

Questionadas sobre a motivação da briga, as envolvidas se recusaram a fornecer informações.