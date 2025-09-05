VILHENA: Usuário de drogas é preso após trocar bicicleta emprestada por entorpecente

Na manhã desta sexta-feira, 5, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência na Rua Joaquim Nabuco, no bairro Embratel, em Vilhena, envolvendo a denúncia de apropriação de bem alheio mediante troca por entorpecente.

No local, os militares conversaram com a vítima, identificada pelas iniciais N.C.B., que confirmou ter solicitado ajuda via 190. Ela relatou que o suspeito, J.B., de 31 nos, pediu sua bicicleta emprestada na noite anterior, mas não a devolveu.

Ao buscar informações, a mulher descobriu que o homem havia trocado o veículo por substâncias entorpecentes. A vítima acrescentou ainda que o acusado mora em um cômodo separado, no mesmo imóvel em que reside.

Diante das informações, a guarnição localizou J.B. no endereço, constatando que ele apresentava claros sinais de uso de drogas, com fala desconexa e comportamento alterado. Questionado, o suspeito confessou ser usuário de entorpecentes e confirmou ter utilizado a bicicleta para obter droga.

Em razão da confissão e da materialidade apresentada, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao indivíduo, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas.